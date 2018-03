Mordmisstänkt häktad – hävdar fortfarande nödvärn

Större delen av häktningsförhandlingen under torsdagen hölls bakom stängda dörrar. Men under den öppna delen av förhandlingen framkom att den misstänkte 36-åringen fortfarande nekar till att han gjort sig skyldig till mord, vilket åklagaren hävdar.

Inga restriktioner

Enligt hans advokat har han ”befunnit sig i en situation där han blivit utsatt för ett brottsligt angrepp och har använt våld för att försvara sig”.

Mannen häktades dock av Kalmar tingsrätt under torsdagen på sannolilka skäl misstänkt för mord, vilket är den högre misstankegraden. Han åläggs däremot inga restriktioner under häktestiden.

Bytt brottsrubricering två gånger

Det var under onsdagen som 36-åringen hämtades in på nya polisförhör, och sedan anhölls misstänkt för mord. Då hade han en vecka tidigare blivit släppt, efter att brottsrubriceringen ändrats från mord till grov misshandel och grovt vållande till annans död. Åklagaren har alltså bytt brottsrubricering två gånger under utredningen hittills.

Åklagaren har fram till den 29 mars på sig att väcka åtal.