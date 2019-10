Revisorerna granskar kaoset i stadshuset. Foto: Lars-Gunnar Bengtsson

Kommunrevisor i Vimmerby: ”Vi har ett stort ansvar – den saken är klar”

Kommunens sex politiskt valda revisorer arbetar just nu med att ta in all relevant information rörande det kaos som råder i stadshuset i Vimmerby.

Revisorernas ordförande Roland Ilemark (S) betonar svårigheten med att få en bred och objektiv bild av den långdragna konflikt som just nu pågår i stadshuset. Kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) anklagas för samarbetssvårigheter. Hon är tillbaka i tjänst efter att en tid ha arbetat hemifrån, men får inte samtala med medarbetare ensam. Minst två politiker och två tjänstemän måste närvara. – Det är en speciell situation som råder, säger Roland Ilemark till SVT Nyheter Småland. Det bör hända något snart. Det är ohållbart att skjuta på ytterligare steg i processen, men vi måste skaffa oss en så bred bild som möjligt för att kunna göra en korrekt bedömning. Tagit lång tid Nu pågår insamling av synpunkter, handlingsplaner och vidtagna åtgärder från olika aktörer i stadshuset. På fredag ska de sex revisorerna sätta sig och gå igenom läget och försöka göra en bedömning. Framför allt handlar det om arbetsmiljön i stadshuset. – Det är många som far illa, säger Roland Ilemark, och det tar tid att lappa ihop arbetsmiljön igen och jobba ifatt. Beslut tas i fullmäktige När kommunrevisorerna har fått in ett tillräckligt brett underlag kommer de att föreslå åtgärder som sen beslutas av fullmäktige. Deras ansvar för att kommunen ska fungera organisatoriskt är stort. – Vi har ett stort ansvar – den saken är klar, säger Roland Ilemark, och nu måste vi se till att få in synpunkter från alla aktörer för att kunna göra en objektiv bedömning av läget. Det här är kommunal revision Det här är kommunal revision Visa Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet

den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna

revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer

revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande Källa: Sveriges kommuner och landsting

