De vinner Children’s climate prize 2019

Shreya Ramachandran – The Grey Water Project:

Vatten täcker 70% av vår planet och är källan till allt liv. Men visste ni att endast 3% av det vattnet är färskvatten, och det finns fortfarande många människor som inte har tillgång till det? 16-åriga Shreya Ramachandran har, efter år av hårt arbete, skapat ett system för att spara och återanvänder vatten som annars lämnar våra hushåll. Genom sin organisation The Grey Water Project har hon också tagit på sig den oerhört viktiga uppgiften att introducera barn i skolorna till begreppet vattenkonservering. De gör det möjligt för alla att återanvända vatten, lika naturligt som att återanvända papper eller plast i vår vardag. I princip arbetar Shreya för att rädda källan till allt liv, och vad mer kan vi be av en ung begåvad entreprenör. Hennes arbete är av stor betydelse idag men kommer att bli ännu viktigare imorgon, då vattenbrist fortsätter att vara ett av världens viktigaste problem att hantera. Därför är vi stolta över att presentera Shreya Ramachandran som vinnaren av Children’s Climate Prize 2019.

Vihaan & Nav Agarwal – One Step Greener:

Enligt WHO är luftföroreningar det enskilt största miljöhotet för människors hälsa, och New Delhi i Indien är huvudstaden som idag har världens smutsigaste luft. Här, som i många andra städer, kan luftföroreningar härledas till ett brett spektrum av källor. Men en av de största bovarna är förbränningen av avfall. När de såg de dödliga konsekvenserna som brinnande deponier skapade i deras hemstad, bestämde sig 12-åriga Nav och 15-åriga Vihaan för att agera. De startade organisationen One Step Greener. Nav och Vihaan har genom One Step Greener skapat ett cirkulärt system som på ett smart sätt minimerar luftföroreningar och CO2-utsläpp. Detta gör man bland annat genom upphämtning och sortering av soppor samt genom att utbilda sin omvärld i vikten av återvinning och hur man bäst tar hand om sitt avfall. Samtidigt hjälper de också till att binda CO2 i de nya träd som organisationen planterar. Det är livsviktigt jobb i ett land där 75% av all energi kommer från fossila källor. Deras arbete sprider sig nu över Indien med målet av att skapa en framtid utan utsläpp, fritt från avfall. Vi är stolta över att presentera Vihaan och Nav som vinnarna av det första Clean Air Prize.