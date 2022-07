Brukare i Oxelösund träffar flest olika personer – försämring under mandatperioden

Hemtjänsten i Oxelösund har i flera år dragits med bekymmer, vilket bland annat avspeglar sig i de mätbara mål som kommunen årligen följer upp i sin årsredovisning.

Hemtjänsttagarna får enligt Socialstyrelsens mätning träffa många olika personal från hemtjänsten under korta perioder, en bild som bekräftas av 87-åriga Kerstin Lindh som bott i Oxelösund i hela sitt liv.

Fördubbling under mandatperiod

Valåret 2018 var antalet personer som en brukare i hemtjänsten mötte i snitt 11. 2021 hade snittet ökat till 24 personer. I slutet av 2021 vidtogs åtgärder som enligt kommunen förbättrade läget något, vilket under en ny mätning gav resultatet 22 medarbetare per brukare under två veckor. Men under mandatperioden har det alltså skett en fördubbling av antalet personer en hemtjänsttagare möter under en tvåveckorsperiod.

