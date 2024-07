Efter förra årets upplopp – ny demonstration planeras under eritreanska kulturfestivalen

Festivalen börjar på torsdag eftermiddag och personer från olika delar av Sverige och Skandinavien väntas besöka den. Festivalen, som hålls på Järvafältet, anses vara den största eritreanska i Skandinavien.

Regimkritiker har ansökt om att ha en demonstration mot kulturfestivalen i år igen.

– Vi kommer att vara där och demonstrera, säger Alazar Hagos.

Vill demonstrera runt Rinkeby och Tensta

Polisen har dock nekat deras ansökan om att vara på festivalområdet och i stället hänvisat dem till en plats under bron som går under E18 för att hålla isär parterna. Men demonstranterna har kommit in med en ny ansökan om att få gå i ett demonstrationståg runt Rinkeby och Tensta – en ansökan som polisen ännu inte beviljat.

Festivalarrangören anser att polisen i år har arbetat mer med säkerheten och samarbetat bättre. De menar att polisen inte tog varningarna på allvar förra året.

