Detta har hänt: Upploppet i Järva

Eritrea är en auktoritär enpartistat där inga val hållits sedan landets självständighet 1993. All makt ligger i händerna på president Isaias Afwerki och hans parti PFDJ (People's Front for Democracy and Justice).

Sedan 2001 sitter den svenska journalisten Dawit Isak fängslad utan rättegång i landet.

Källa: Utrikespolitiska institutet