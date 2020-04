Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Nästan hälften av alla rättegångar ställs in vid Uppsala tingsrätt just nu. Foto: SVT Visa alla (2)

Visa alla (2)

Corona slår mot rättssystemet – nästan hälften av rättegångarna ställs in

Vanligtvis ställer landets tingsrätter in cirka 20 procent av rättegångarna varje vecka. Men efter coronautbrottet har den siffran ökat rejält. Vid Uppsala tingsrätt ställs just nu närmare hälften av alla förhandlingar in.

– Advokater blir sjuka, vittnen kan inte resa hit och även vår personal bli sjuk, säger Catarina Barketorp, lagman vid Uppsala tingsrätt. Det här innebär till exempel tvister om barns vårdnad och skulder får vänta. I stället prioriteras mål där den eller de misstänkta sitter häktade, liksom mål där ungdomar är inblandade. I hela landet har antalet inställda rättegångar ökat snabbt på bara några veckor. Siffror från Domstolsverket visar att 36,6 procent av alla rättegångar ställdes in första veckan i april. Bara några veckor tidigare var 21 procent av rättegångarna inställda. Tagit bort stolar Just nu ställs mellan 40 och 45 procent av rättegångarna vid Uppsala tingsrätt in. Tingsrätten har vidtagit flera egna åtgärder för att hindra smitta. – Vi har tagit bort stolar i rättssalarna och i lunchrum och vi har inga större möten. Om epidemin ebbar ut till sommaren räknar Catarina Barketorp med att det kan ta ett år att jobba in de mål som i dag skjuts på framtiden. Hör henne berätta mer om läget vid Uppsala tingsrätt i klippet ovan. Andelen inställda rättegångar i landet Andelen inställda rättegångar i landet Visa Vecka 10: 21,6 procent Vecka 11: 22,3 procent Vecka 12: 33,5 procent Vecka 13: 39,5 procent Vecka 14: 36,6 procent Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!