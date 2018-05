Skog brinner med öppna lågor sydväst om Koppom

Enligt SOS så började samtal redan vid 13.30 komma in från personer som har sett rökpelare från platsen.

Flera styrkor från Charlottenberg, Töcksfors och Koppom, arbetar just nu med elden. Man har även ringt in en helikopter från Göteborg.

– Det brinner på två stora områden, långt ifrån vägen, säger Tobias Erlandsson.

Vad som har orsakat branden är ännu oklart.

Brinner även öster om Nykroppa

Vid ett-tiden inkom ett larm om brand öster om Nykroppa. Räddningsstyrkor från både Filipstad och Storfors har jobbat med den branden, som mätte 50x75 meter.

– Den är under kontroll, vi har ringat in eldhärden och vattnar nu utifrån och in, säger Kristoffer Roden, räddningschef i beredskap på Bergslagens räddningstjänst.

Vad är det som orsakat branden?

– Det är en skogsmaskin som startade den här branden, säger Kristoffer Roden.

Prognosen är att Räddningstjänsten kommer att vara kvar på platsen till 17:00 i eftermiddag.