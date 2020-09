Trafikverket om misstaget: ”Vi jobbar på enligt plan”

I klippet ovan berättar Karin Malmquist, projektledare på Trafikverket, om hur de ska hantera Länsstyrelsens misstag.

Under våren 2020 började Trafikverket att driva Västlänkens huvudtunnel mot Stora Hamnkanalen och i oktober fortsätter arbetet in under Residenset i Göteborg. Trafikverket valde, i samråd med Länsstyrelsen i Stockholm, att göra dessa arbeten nattetid. Det då man inte vill störa Länsstyrelsens arbetsmiljö dagtid, deras kontorslokaler ligger i området.

”Det är en formell miss”

Men kungörelsen av beslutet publicerades aldrig, vilket SVT avslöjade under tisdagen. Därmed har de boende i området alltså inte blivit delgivna i tid, i lagens mening, vilket gör att beslutet om nattliga sprängningar nu är ifrågasatt.

Ansvaret att publicera kungörelsen låg på Länsstyrelsen i Stockholm och Karin Malmquist beklagar nu missen:

– Det är en formell miss, så är det ju. Vi får acceptera det. Det är beklagligt. Och vi får förhålla efter den miss som gjorts.

Kommer det att bli nattliga borrningar och sprängningar i centrala Göteborg?

Vi planerar att börja jobba nattetid efter 1 oktober, men får vi ett annat beslut så måste vi rätta oss efter det beslutet.