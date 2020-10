Ovanligt mycket regn längs Västerbottenskusten i oktober

På lördagen var framförallt Rödäng i Umeå drabbat av översvämning. Under söndagen har regnmängderna, trots fortsatt regn, sjunkit undan. Under perioden 1 till 10 oktober har det alltså regnat upp till fyra gånger så mycket som det normalt gör under perioden.

Under måndagen ser det ut att bli fortsatt ostadigt, men sedan är ett högtryck på ingång under onsdagen.

– Då blir det torrare och stabilare väder. Det blir kallare och kan bli frost och någon minusgrad på kvällarna, säger Pia Hultgren.

Fram mot fredagen kan det, vid kusten, komma någon skur igen.

Varit ovanligt varmt

I fjällen väntas molnen ligga kvar under måndagen och det kan bli regn- och snöinslag.

– Tisdag, onsdag ser det ut att bli fint väder.

I slutet av veckan kan snöbyar dra in över fjällen.

Under oktober har det varit ovanligt varmt i Västerbotten – något som kommer att ändras under veckan.

– Det blir omkring 1-5 grader i fjällen och 5-10 längs kusten, säger Pia Hultgren.