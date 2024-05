Vårdkonflikten växer inom Region Västerbotten – fler skadeståndskrav på väg

Region Västerbotten är en av de regioner i landet som missbrukar skyddsarbete under övertidsblockaden. Det menar Vårdförbundet som hittills skickat in över tio krav på skadestånd under konflikten – och fler är på väg.

– Vi har inte hunnit få in alla, det rör sig om ett 20-tal, säger Jenny Olsson, ordförande vid Vårdförbundet Västerbotten.