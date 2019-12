Jägare kritiska till jakt under brunstperioden – ”Vansinnigt förslag”

Naturvårdsverket vill göra det möjligt att jaga älg under en längre tid på året än vad som nu är reglerat. Bland annat vill myndigheten tillåta jakt på älg under brunsttiden genom att ta bort länstyrelsernas möjlighet till begränsningar. Idag görs ett uppehåll under brunsten mellan 25 september fram till 10 oktober.

– Det är ju sagt att man inte ska jaga under djurens parningstid. Det är något man måste undvika i största möjliga mån, förutom när det gäller vildsvin men det är ju specialfall. Jag ser inte att det finns någon anledning till att vi ska börja jaga älg under brunstperioden, det är ett vansinnigt förslag tycker jag, säger Mikael Eriksson, vice ordförande för Svenska jägareförbundet Mitt Norrland.

Kan få motsatt effekt

Mikael Eriksson tror att förslaget i stället kan minska intresset för jakt. Som det är nu, menar han, mobiliserar jaktlagen för starten av älgjakten för att sedan ta en paus under brunstperioden. När brunsten är över och det återigen är tillåtet att jaga, så är jaktlagen utvilade och redo för ett omtag.

– Det är ju under de perioderna som flest älgar skjuts. Risken är att de här perioderna flyter ihop och då tror jag att risken är stor att man inte kommer att kunna uppfylla avskjutningen. Det blir en motsatt effekt, säger han.