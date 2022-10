Tre personer åtalas i muthärvan i Sundsvall – åklagaren yrkar på fem års näringsförbud

Sent under fredagen lämnades åtalet in till Sundsvalls tingsrätt av vice chefsåklagare Mats Jansson vid nationella åklagaravdelningens riksenhet mot korruption. Han har lett förundersökningen som pågått i ett par års tid.

Tre personer har sedan tidigare delgivits misstanke om brott, och de är nu också den trion som längre fram kommer att ställas inför rätta. Brottsmisstankarna gäller givande respektive tagande av muta på tre punkter, varav ett betecknas som grovt.

Härvan kretsar kring den förre vd:n för Skifu, Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB. Ett kommunägt bolag som bland annat ansvarat för ombyggnationen av resecentrum i Sundsvall och Grönborgs.

Internutredning

Kommunledningens internutredning Skifus före detta vd:s förehavanden inleddes under våren 2020 – något som senare ledde till att ärendet överlämnades till åklagare.

Skifus förre vd misstänks ha gynnat enskilda leverantörer och mottagit fördelar privat, bland annat sponsring av en anhörigs elitsatsning.

Muthärvan inom det kommunala bolaget Skifu i Sundsvall – här har du huvuddragen i historien på 60 sekunder.

En annan del i åtalet är turerna kring bygget av fjällstugor där den förre vd:n fick option av en affärspartner för att köpa aktier i bolaget bakom satsningen för 50 000 kronor – aktier som enligt åtalet var värda i vart fall 3,5 miljoner vid tidpunkten.

Nekar

Åklagaren yrkar också på att 2,1 miljoner kronor krävs av den förre vd:n ”såsom utbyte av brott”.

Under sommaren las förundersökningen ner gällande en tidigare misstänkt. Men vide chefsåklagare Mats Jansson bekräftade i slutet av september att det återstod tre misstänkta i ärendet. Endast två av dem har fått ett förordnande om offentlig försvarare.

Samtliga tre åtalade nekar till brott.

Artikeln uppdateras