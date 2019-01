Styckmordet – följ vår direktrapportering från rättssalen

– Han är oskyldig. Det har inte utretts vad kvinnan har dött av och under vilket händelseförlopp, säger Per Svedlund som är mannens försvarare.

Förhandlingen inleddes i december och har pågått under nio dagar.

Tiotal vittnen har berättat

Ett tiotal vittnen har berättat om den 54-årige mannens våld mot den 57-åriga kvinnan. Tidigare flickvänner har trätt fram och berättat hur även de var rädda för sitt liv under tiden som de levde med honom, att han hotat att döda och gömma deras kroppar på samma ställe som den 57-åriga kvinnans kropp hittades.

Familjemedlemmar har beskrivit hur han betedde sig konstigt efter hennes försvinnande. Rätten har också fått se en övervakningsfilm där den misstänkte mannen, med motorcykelhjälm neddragen över ansiktet, bär iväg fyllda säckar från lägenheten samma helg som kvinnan försvann.



Mannen har nekat sedan första förhör

Kammaråklagare Jenny Alriksson har lyckats måla upp en bild av en våldsam person med svajigt alibi och många minnesluckor. Men bevisen som ska tala om hur mannen mördade henne finns inte. 54-åringen har nekat sedan första förhöret.

Han menar att han firade kvinnans födelsedag tillsammans med henne och några vänner den aktuella helgen. Sen lämnade han hennes lägenhet och har inte sett henne sedan dess. Rättsläkarna som undersökt kvinnans kropp kan inte med säkerhet säga hur hon dog.



Följ direktrapporteringen från rättssalen

Under dagen kommer åklagarsidan presentera sina starkaste bevis, försvarsadvokat Per Svedlund kommer att kritisera bristerna i den tekniska bevisningen. Intervjuer med båda parter lägg ut under eftermiddagen när förhandlingen är avslutad.