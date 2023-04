Så har Wagnergruppen blivit en maktfaktor i Centralafrikanska republiken

2017 beslutade FN att tillåta ryska instruktörer i Centralafrikanska Republiken. Få anade då att dörren öppandes åt Wagner. När SVT besöker huvudstaden Bangui syns Wagners män överallt – beväpnade, med ansikten täckta av scarfar och i bilar utan nummerplåtar.

– Vi älskar Wagner. De har gett oss fred, säger president Touadéras talesperson Fidèle Gouandjika.

Få tvivlar på gruppens effektivitet vad gäller bekämpning av rebeller i Centralafrikanska Republiken, åtminstone inte i det korta perspektivet. När huvudstaden Bangui hotades 2021 var Wagner nyckeln till att skydda regeringen.

Rika naturresurser lockar

Wagner går in i instabila länder och som Väst vänt ryggen till på grund av militärkupper. Länder med rika naturresurser lockar.

2018 tecknade ledaren Jevgenij Prigozjins företag Meroe Gold gruvavtal i Sudan med efterlyste ledaren Omar al-Bashir vid makten.

Samma år etablerade sig Wagner i Centralafrikanska Republiken och tog över gruvor under våldsamma former. 2019 slogs man mot jihadister i Cabo Delgado i Moçambique, men fick dra sig tillbaka. Det är gruppens största nederlag i Afrika. 2021 gjorde Wagner entré i Mali, som upplevt sin andra militärkupp på under ett år.

Nu går rykten om vita legosoldater i konflikttyngda östra Kongo-Kinshasa, det talas Wagneravtal med Kameruns Atlanthamn och Ghana säger att Wagner synts i militärkuppens Burkina Faso.

Rapporter om övegrepp

Wagner må vara effektiva på sina håll, men det kommer flera rapporter om övergrepp. Och att stödja militärdiktaturer är en riskfylld och kortsiktig strategi.

I sociala medier-kampanjer pumpas rysk antivästpropaganda ut i de afrikanska länderna.

Missnöjet kring Frankrikes koloniala förflutna och landets fortsatta närvaro är utbrett. De sista franska trupperna lämnade Centralafrikanska Republiken 2022.

– Västmakterna gör ingen nytta och vill bara hålla oss fattiga. Wagner får jobbet gjort, säger Fidèle Gouandjika.