Allt större hot från drönare: ”Nato måste anpassa sig – fort ”

Länge har den försvarsindustrin lett utvecklingen av vapensystem. Nu sker en snabb utveckling med billiga system som kan köpas civilt och byggas om.

Det här behöver Nato anpassa sig till. Det skriver tankesmedjan CEPA, Center for European Policy Analysis, i en ny rapport.

”Nato kan förvänta sig att en motståndare har samma tekniska nivå för att använda drönare som alliansen har”, skriver författarna av rapporten An Urgent Matter of Drones och menar att försvar mot drönare bör vara en av Natos högsta prioriteringar.

Svårare än det verkar

Att det nuvarande luftförsvaret i Europa varit eftersatt under lång tid konstateras också i en gemensam rapport från Center for War studies och Center for Security Studies. Nato uppmanas här ”tänka om när det gäller rekrytering och expertis för drönare och försvar”.

Men att bygga ett försvar mot drönare är ännu svårare uppgift än det verkar. Det säger David Hambling, brittisk författare och journalist med drönare som specialområde.

– Hotet utvecklas snabbt och det kan snart bli mycket svårare att stoppa drönare än vad vi sett hittills i Ukraina.

Dyra luftvärnsrobotar – ingen hållbar lösning

Samtidigt måste en lösning också vara kostnadseffektiv – för just nu kostar strategin alldeles för mycket pengar, enligt CEPA:s rapport.

Dyra luftförsvarssystem är rimliga i vissa sammanhang, men ”att skjuta ner en beväpnad drönare värd några hundra dollar med en luftvärnsrobot som kostar en miljon dollar är inte en hållbar lösning.”

SVT har frågat svenska försvaret om förmågan att försvara sig mot drönare, men nekats svar på grund av sekretess.

I videon: Varför är drönare så svåra att försvara sig mot?