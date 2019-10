Elizabeth Warren i skottlinjen för ambitiös sjukvårdsreform

Tolv demokrater har kvalificerat sig till partiets fjärde debatt inför nästa års primärvalssäsong, som hålls vid Otterbein University i delstaten Ohio.

Mycket av uppmärksamheten riktas mot senator Elizabeth Warren, som har medvind i opinionen. Enligt vissa mätningar har hon nu ungefär lika starkt stöd som förre vicepresidenten Joe Biden, som tidigare haft en klar ledning.

I debatten pressades hon på frågan om hur hennes och senatorskollegan Bernie Sanders ambitiösa plan för en sjukvårdsreform, Medicare for all, ska finansieras. Alla familjer som tjänar 50 000-100 000 dollar per år kommer att få betala mer i skatt, hävdade Biden.

Warren hävdade dock att skattehöjningarna kompenseras av att de får lägre kostnader för privata sjukförsäkringar.

– Kostnaderna kommer att gå upp för de rika och för de stora företagen, men för hårt arbetande medelklassfamiljer kommer kostnaderna att gå ned, sade Warren.

Andra deltagare som senator Amy Klobuchar och borgmästaren Pete Buttigieg hävdade att det är bättre att medborgarna får välja om de ska omfattas av Medicare eller inte.

Alla deltagare i tisdagens debatt: Tulsi Gabbard, Tom Steyer, Cory Booker, Kamala Harris, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Andrew Yang, Beto O'Rourke, Amy Klobuchar och Julian Castro. Foto: Saul Loeb /AFP-TT

Warren utmärkte sig också genom att argumentera för en förmögenhetsskatt på 2 procent för de rikaste hushållen.

Debattörerna var överens om att de ekonomiska klyftorna behöver motverkas, men det är inte alla som tror på en förmögenhetsskatt. Entreprenören Andrew Yang, mest känd för sin kampanj för en universell basinkomst, hänvisade till att länder som Sverige och Tyskland avskaffat sin förmögenhetsskatt för att den fick negativa bieffekter.



Biden, Warren och Sanders ligger inte bara bäst till i opinionsmätningarna utan är också samtliga 70 år eller äldre, något debattledarna tog upp mot slutet av debatten.

Biden lovade att han ska offentliggöra sina sjukjournaler före Demokraternas första primärval, som hålls i delstatten Iowa i början av februari.

En sak var debattdeltagarna överens om: Den sittande presidenten bör ställas inför riksrätt för sitt försök att få kampanjhjälp från Ukraina i form av negativ information om Joe Biden och hans son Hunter Biden, vars uppdrag i styrelsen för ett ukrainskt energibolag har väckt misstankar – hittills obekräftade – om korruption.