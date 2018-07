Extra säkerhetsåtgärder vid ”världsberömda” grottan

Räddningsoperationen för att hitta och evakuera de 13 personerna från grottan i norra provinsen Chiang Rai har skapat globalt intresse och dominerar rubriker runt om världen, vilket sätter grottsystemet Tham Luang på världskartan.

Premiärminister Prayuth Chan-ocha sade på tisdagen att extra säkerhetsåtgärder behöver sättas in.

– Vi måste ha bättre säkerhet vid grottan som i framtiden kan bli en turistattraktion.

– Besökare ska kunna ta sig in och ut på ett säkert sätt.

Ljus och skyltar

Prayuth sade på presskonferensen att ingången och utgången kommer att övervakas i framtiden eftersom grottan blivit ”världsberömd”. Han talade om att sätta upp ljus och skyltar i grottan.

– Det borde inte vara tillåtet att gå in under monsunperioden. Under resten av året kan det vara det, men det krävs vissa säkerhetsåtgärder.

– Det är en farlig grotta, sade Prayuth och tillade att grottan kommer att vara stängd för allmänheten ett tag tills ”allting är”

i ordning.

Avråder från grottbesök

Besökare har rekommenderats att inte gå in i grottan under den regniga säsongen eftersom det är känt att den kan svämma över.

Förra veckan sade Thailands turistmyndighet (TAT) den planerat att främja Tham Luang-grottan som en turistattraktion

eftersom den presenterats så framträdande i nyheterna.

– Grottan har blivit intressant för både inhemska och utländska resenärer, sade Karuna Dechatiwong, TAT-direktör i Chiang Rai-provinsen.