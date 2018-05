Facebook stäms för massövervakning

Det amerikanska bolaget Six4three, som har utvecklat en bildapp, anklagar Facebook för att ha läst Facebookanvändares meddelanden, spårat användares fysiska position och tagit del av deras foton.

Stämningsansökan till domstol

Facebook ska även ha samlat in sådan här information om personer som inte är Facebookanvändare, menar företaget. Det skriver den brittiska tidningen The Guardian, som har tagit del av Six4threes stämningsansökan, som lämnats in till en domstol i San Mateo i Kalifornien.

Facebook nekar till anklagelserna

Six4Three, som har drivit flera mål mot Facebook, hävdar att sociala mediejätten länge försökt att utveckla sätt för att spåra användare och samla in information om dem.

Enligt The Guardian uppger en talesperson för Facebook att ”påståendena inte har något värde”.