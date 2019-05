Förre brexitministern kliver fram för att efterträda May

Raab avgick efter fyra månader som brexitminister den 15 november i fjol eftersom han motsatte sig Mays utträdesavtal med EU. Raab skriver i Mail on Sunday att han står för en mer ”optimistisk konservativ vision” och ska slåss för ett mer rättvist brexitavtal.

Förre gruppledaren Leadsom lämnade i veckan sin post med motiveringen att hon inte längre trodde på Mays plan att driva igenom brexit.

Hon tampades 2016 med May om partiledarposten. Leadsom har ett starkt stöd bland många brexitörer. Hon säger till tidningen The Sunday Times att hon har det som krävs för att leda landet in i en ljusare framtid.

Här är de som vill ta över

Kandidater, enligt Reuters, som hittills annonserat sitt intresse för partiledaruppdraget är:

Tidigare brexitministern Domnic Raab

Tidigare gruppledaren i underhuset Andrea Leadsom

Hälsoministern Matt Hancock

Utrikesministern Jeremy Hunt

Tidigare utrikesministern Boris Johnson

Biståndsministern Rory Stewart

Tidigare arbets-och pensionsministern Esther McVey

Löften om bättre brexitavtal

På grund av djupa splittringar inom det konservativa partiet om synen på EU misslyckades Theresa May tre gånger att få igenom ett skilsmässoavtal med EU i det brittiska parlamentet. Det ursprungliga datumet för utträdet var 29 mars i år men förlängdes till senast den 31 oktober 2019 i hopp om att få underhuset att acceptera ett avtal.

Alla sju kandidaterna har sagt att de kan få till en bättre avtal med EU än de som Theresa May lyckades förhandla sig till i Bryssel. EU har däremot sagt att de inte tänker omförhandla Mays brexitavtal.

Theresa May avgår som partiledare den 7 juni och som premiärminister när hennes efterträdare är utsedd.