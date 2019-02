Kärnvapenexpert inför USA:s toppmöte med Nordkorea: ”Ingen utom Trump tror att hotet har minskat”

Historiens första toppmöte mellan en sittande amerikansk president och en nordkoreansk ledare skedde i Singapore i juni 2018.

Då undertecknade Donald Trump och Kim Jong-Un en överenskommelse om ”total kärnvapennedrustning” på Koreahalvön.

Nordkorea fick säkerhetsgarantier i utbyte av USA.

Och Trump hann knappt komma hem till Washington innan han skrev på Twitter att Nordkorea är inte längre ett kärnvapenhot.

”Alla kan nu känna sig mycket säkrare sedan jag tog över ämbetet. Det finns inte längre ett nukleärt hot från Nordkorea”, skrev han.

Nordkoreas diktator Kim Jong-Un ombord på ett tåg vid avfärden från Pyongyang till toppmötet i Hanoi. Foto 23 februari 2019. Foto: Knca/Reuters

”Inte sänkt garden”

Snart sker historiens andra toppmötet på högsta politiska nivå mellan USA och Nordkorea. Det inträffar på onsdag och torsdag i Vietnams huvudstad Hanoi.

Trump är förhoppningsfull och twittrar.

”Ordförande Kim inser, kanske bättre än någon annan, att utan kärnvapen kan hans land snabbt bli en av världens ekonomiska stormakter.” skrev han på söndagen.

Men experter bedömer att Trumps framgångar på mötet blir sannolikt inte särskilt stora.

– Han vill gärna hävda framgång, men Nordkorea har inte sänkt garden, sa nedrustingsexperten Mark Fitzpatrick i SVT:s Agenda.

Fitzpatrick har arbetat i det amerikanska utrikesdepartementet i över 20 år. Han har haft höga chefspositioner med fokus på nedrustningsfrågor. Han har även varit chef för det ansedda International Institute for Strategic Studies (IISS) i Nordamerika.

Trots sin skepsis betonar dock Mark Fitzpatrick att Nordkoreas provskjutningar av robotar har upphört efter Trumps och Kims möte. Däremot består den slutna diktaturens nukleära muskler.

– Man slutade med kärnvapentester, vilket var bra, men man har kvar kärnvapnen.

– Nordkoreas stridskrafter har fortsatt hög beredskap och ingen utom Donald Trump tror att hotet har minskat, sa Fitzpatrick.

Hwasong 15 interkontinental ballistisk robot. Kim Jong-Un, tredje personen till vänster. Arkivbild 29 november 2017 som Nordkoreas statliga nyhetsbyrå distribuerat Foto: Kcna via Reuters

Stängde ner testanläggning

Inför toppmötet i juni 2018 uppgav Nordkorea att de destruerat en testanläggning för kärnvapen. Sprängningar gjordes inför ett 20-tal utvalda utländska journalister.

Men Fitzpatrick tvivlar på det långsiktiga värdet för freden efter åtgärden på anläggningen i Punggye-ri.

– Några små steg har de tagit. De stängde ner testanläggningen och förstörde tunnlarna där, men hur grundligt vet ingen eftersom inga internationella inspektörer var där.

– Tunnlarna kan troligen grävas upp och återanvändas, så det var inte slutgiltigt. En raketavfyrningsramp ska också ha demonterats, men det är inte verifierat.

När det gäller hans förväntningar på toppmötet på onsdag är han försiktig i sin bedömning.

– En del framsteg kan det bli. Om jag försöker vara optimistisk så kan toppmötet resultera i en plan med vissa konkreta åtgärder, sa Fitzpatrick.

Kim Jong-Un i Pyongyang i Nordkorea inför avresan till Vietnam. Foto 23 feburari 2019. Foto: Kcna

”Inga löften”

Det är tidigare känt att ballistiska robotar är den primära plattformen för Nordkoreas kärnvapen.

Trots att Nordkorea sagt att de monterade ned anläggningen i Punggye-ri i har man aldrig lovat att ge upp sina robotbaser.

Det uppgav Shannon Kile på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) till SVT Nyheter i januari i år. Kile är en av världens ledande experter på Nordkoreas kärnvapenprogram och följer fredsförhandlingarna på nära håll.

– Nordkorea har inte heller indikerat att robotbaserna är en del av nedrustningsprocessen av kärnvapnen, tvärtom förefaller det som om arbetet fortsätter med att utveckla och uppgradera deras robotbaser, sa Shannon Kile.

– Nordkorea har aldrig lovat att ge upp sina medel- och långdistansrobotar, sa han.

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och USA:s president Donald Trump i Singapore 12 juni 2018. Foto: AP/Evan Vucci

20 robotbaser

Uttalandet gjordes efter att en ny amerikansk rapport om Nordkoreas kärnvapenprogram publicerades i januari i år.

Rapporten är utgiven av projektet Beyond Parallel och sponsras av den amerikanska tankesmedjan Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Enligt rapporten har en ny nordkoreansk robotbas upptäckts (Sino-ri). Den påstås vara den äldsta av 20 robotbaser som Nordkorea inte har tillkännagivit.

Sino-ri uppges också vara högkvarter för en strategisk robotbrigad. Enligt Shannon Kile kände vissa utländska myndigheter till de 20 robotbaserna före rapporten publicerades.

Kärnstridsspetsarna

Shannon Kile anser däremot att frågan om kärnstridsspetsarna är viktigare än robotbaserna när det gäller nedrustning.

– De här baserna är inte den mest viktiga kärnvapenfrågan. Det är tillverkningen och antalet kärnvapenstridspetsar som måste prioriteras, sa han till SVT Nyheter i januari.