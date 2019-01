Ny rapport: Nordkorea hemlighåller robotbaser

Inför historiens andra toppmöte mellan USA och Nordkorea i februari säger amerikanska experter att de har upptäckt en bas för ballistiska robotar som Nordkorea inte har tillkännagivit.

Den nyupptäckta robotbasen Sino-Ri uppges vara den äldsta av de 20 robotbaserna som inte tillkännagivits och rapporteras vara högkvarter för en strategisk robotbrigad.

Uppgifterna har fått stor spridning i världen sedan NBC News var först med att publicera rapporten i måndags.

Rapporten kommer från Beyond Parallel, som är ett projekt sponsrat av den amerikanska tankesmedjan Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Den släpptes på måndagen efter att president Trump sagt att han ”ser fram emot” ett möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i februari.

Auktoriteter

Jerker Hellström, som leder Asien- och Mellan­östern­programmet på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), säger att han inte läst rapporten i detalj, men tillägger att författaren och de andra experterna på CSIS är auktoriteter på området.

– Jag kan bara konstatera att många av Nordkoreas kärnvapen- och robotanläggningar sannolikt inte är kända och att detta är en påminnelse om just det. Spontant är jag osäker på hur uppgifterna kan komma att påverka ett eventuellt toppmöte nästa månad, säger Jerker Hellström.

Polisen kontrollerar fordon utanför en konferensanläggning i Uppland-Bro där nordkoreanska och amerikanska representanter uppges ha sitt möte, enligt medier. Foto19 januari 2019. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Fortsätter modernisera

Det är tidigare känt att ballistiska robotar är den primära plattformen för Nordkoreas kärnvapen.

Trots att Nordkorea monterade ned en bas för robottester 2018 har landet aldrig lovat att ge upp sina robotbaser, uppger Shannon Kile på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri.

– Nordkorea har inte heller indikerat att robotbaserna är en del av nedrustningsprocessen av kärnvapnen, tvärtom förefaller det som om arbetet fortsätter med att utveckla och uppgradera deras robotbaser.

Han säger att uppgifterna om de 20 robotbaserna redan är kända av vissa regeringar.

– Amerikanska och sydkoreanska källor har sagt att deras regeringar redan är medvetna om det här och om andra robotbaser i Nordkorea som inte är tillkännagivna, säger Shannon Kile, som är Sipris expert på Nordkorea och kärnvapen.

Han fortsätter:

– Nordkorea har aldrig lovat att ge upp sina medel- och långdistansrobotar.

Shannon Kile anser att frågan om kärnstridsspetsarna är viktigare än själva baserna när det gäller nedrustning.

– De här baserna är inte den mest viktiga kärnvapenfrågan. Det är tillverkningen och antalet kärnvapenstridspetsar som måste prioriteras, säger han.

Hemligt möte

Samtidigt som rapporten släpptes pågick även ett förberedande möte mellan Nordkorea, Sydkorea och USA i Sverige där delegationer från de fyra länderna förberedde ett kommande toppmöte mellan USA och Nordkorea.

Mötet inleddes i helgen och avslutades på måndagen. Resultatet är inte offentliggjort ännu.