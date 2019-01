Mays misslyckande hånas i pressen

Aldrig tidigare har en regering förlorat så stort i en omröstning i parlamentet, och trots att hon säkert är luttrad lär premiärminister Theresa May kunna hålla sig för skratt när/om hon läser tidningarna på onsdagen.

”No May” skriver ökända The Sun och ordvitsar ”Dead as a Dodo” och ”Brextinct”. Tidningen avtecknar premiärministern som en dront, den märkliga, icke-flygkunniga, fågel som levde på Maruritius och som utrotades på 1680-talet sedan europeiska sjöfarare börjat besöka ön.

”Inget förtroende”

Labourvänliga Tabloidkollegan Daily Mirror skriver: ”No deal.. No hope.. No clue..No confidence: May humiliated as Corbyn calls for vote TODAY illustrarat av en bekymrad May på plats i parlamentet. (Inget avtal..inget hopp..ingen aning..inget förtroende: May förnedrad när Corbyn kräver misstroendeförklaring”.

Foto: Skärmdump Twitter

Även mer seriösa publikationer beskriver Mays nederlag i braskande rubriker. The Guardian illustrerar det med Edvard Munchs ångestmålning ”Skriet” och gör en poäng av att även premiärministerns partivänner vände henne ryggen.