Nationell högtid kan ge nystart för Kinas ekonomi

Bilder på folksamlingar som enligt rådande restriktioner i övriga världen skulle vara helt omöjliga har i veckan kablats ut från Kina. Välbesökta turistmål, överfulla tågstationer och flygplatser. Landet blev pandemins startpunkt och var länge även dess epicentrum. Nu, mer än ett halvår efter de första rapporterna från Wuhan, uppger kinesiska myndigheter att de har allt under kontroll.

Senast landet bekräftade ett sjukdomsfall där en person smittats inom landet var i mitten av augusti och flera av de hårda restriktionerna har hävts. Läget gör att myndigheternas förhoppningar inför den nu pågående nationella högtiden, som inleddes med nationaldagen den 1 oktober, varit höga.

Värdemätare för ekonomin

Den åtta dagar långa högtidsveckan, den så kallade gyllene veckan, är den första i Kina sedan pandemin lamslog världen och ses som en värdemätare på styrkan i den kinesiska ekonomin, rapporterar The New York Times Kinakorrespondent. En värdemätare som blivit än viktigare i och med pandemins negativa effekt på just ekonomin.

Runt 550 miljoner kineser väntas resa under högtidsveckan, som myndigheter beskrivit som ett tillfälle att kompensera för årets uteblivna inhemska turism. Centralregeringen har dessutom utlyst en månad av konsumtion för att ytterligare få fart på ekonomin.

”Bäst att stanna hemma”

Och uppmaningarna verkar ha fått effekt. Enligt bilder på sociala medier tycks kineser flockas vid några av landets stora turistmål, något som andra användare i sin tur beklagar sig över, enligt The Guardian.

”Trängsel är oundvikligt”, skriver en användare på Weibo enligt tidningen. ”Det är bäst att stanna hemma”.