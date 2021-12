SVT besöker världens största vaccinfabrik

Världens största vaccinfabrik är i själva verket ett enormt område med egna vägar och bussar, helikopterplatta och flygplan. Företaget The Serum Institute of India har hittills producerat 1,4 miljarder covid doser. Men när Indien hade en kraftig andra våg i våras ställde regeringen in exporten.

– Det kommer inte hända igen. Då tillverkade vi 50 miljoner doser i månaden nu är vi uppe i 300 miljoner. Det finns tillräckligt både för Indien och för export, säger företagets grundare Cyrus S Poonawalla.

En av Indiens rikaste

Han tar emot i sitt enorma styrelserum med äkta mattor och kristallkronor. Han är en av Indiens rikaste då hans företag har tillverkat vaccin i decennier, och han ser ingen stor risk för en allvarlig tredje våg i Indien.

– Personligen tror jag inte det och det enda positiva man kan säga om omikron är att den verkar inte lika dödlig som de tidigare varianterna, säger Cyrus S Poonawalla.

60 procent har fått två doser

Men den indiska regeringen har uppmanat delstaterna att vara på alerten då omikron nu sprids även i Indien. Hittills har symtomen varit relativt milda och enligt den indiska hälsoministern Mansukh Mandaviya ser indiska vaccin ut att vara effektiva även mot omikron.

Det var i samband med den snabba smittspridningen i Indien som Delta mutationen kom till. I dag har 60 procent av befolkningen fått två doser, vilket minskar risken för mutationer. The Serum Institute lägger stora resurser på forskning kring nya mutationer och eventuella uppdateringar av vaccinet. Nyligen donerade familjen Poonawalla också motsvarande drygt 600 miljoner kronor till universitetet i Oxford för forskning.

– Vi kommer lägga så mycket pengar som krävs för att bekämpa den här eländiga sjukdomen, säger Cyrus S Poonawalla.