USA-expert: Så polariserades USA av kriget mot terrorn

USA:s inrikespolitik förändrades från samma stund den dåvarande presidenten George W. Bush fick höra vad som hänt i New York den dagen. Två flygplan hade flugit in i New Yorks högsta skyskrapor och USA var under attack.

George Bush hade en oerhörd press på sig att samla landet efter attackerna den elfte september och han lyckades med uppdraget, enligt Dag Blanck.

– I dag tänker vi på USA som polariserat, men då enades det amerikanska folket bakom sin president. Han hade ett oerhört stort stöd bland befolkningen.

Krigen som polariserade

När Bush ett par år senare inledde ett krig mot Irak så föll enigheten isär.

– Irakkriget och Afghanistankriget som inleddes efter elfte september var en sorts utlöpare av attackerna. Saddam Hussein låg inte bakom attackerna även om många amerikaner tror det än i dag. Anledningen till Irakkriget var att neutralisera Husseins kärnvapen, som inte heller fanns, säger Dag Blanck.

Krigen visade på en sida hos USA som gärna visar upp musklerna för omvärlden och de blev polariserande för den amerikanska väljarkåren.

– Reaktionerna på till exempel det tjugo år långa Afghanistankriget visar på en annan sida än det USA som gärna engagerar sig i omvärlden. En stor majoritet var för att man skulle dra sig ur Afghanistan men man var kritisk mot hur man valde att göra det, säger Dag Blanck.

Lagstiftning mot terror

Ett arv från elfte september-attackerna är de många lagar som stiftades för att stävja terrorismen, som kom till USA den dagen, säger Dag Blanck i Morgonstudion.

– Det är American patriot act, övervakning, interneringar på Guantanamo som ett resultat av kriget. Den amerikanska staten och kontrollbehovet har stärkts och det finns kvar mycket än i dag.