Förra månaden kunde SVT Sport, tillsammans med danska DR och norska NRK, visa hur tre officiella VM-hotell inte vill ta emot homosexuella gäster – samtidigt som flera andra uppmanar gästerna att inte visa att de är homosexuella.

Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand lovade då att SvFF skulle ta upp det med Fifa och VM-arrangörerna. Det är nu gjort.

”Informerat om vad som gäller”

I början av veckan var en Uefa-delegation på plats i Qatar för möten med Fifa, VM:s arrangörskommitté och lokala myndigheter, ett möte som Sjöstrand och det svenska förbundets chefsjurist Tobias Tibell medverkade på via länk från Sverige.

– Jag tog upp er nyhet under en del av mötet då både Fifa och ”Supreme Committe” (arrangörskommittén) medverkade. Fifa svarade då att de varit i direkt kontakt med de tre aktuella hotellen, och då informerat vad som gäller, och att alla ska få bo där, berättar Tibell för SVT Sport, och fortsätter:

– Dessutom förklarade de att de har kontinuerlig information som går ut till alla 69 officiella VM-hotell. Så de anser att de och vi ska kunna känna oss säkra på att alla ska vara informerade om vad som gäller.

Arrangörerna har vägrat svar

I söndags rapporterade SVT Sport att vi efter rapporteringen, tillsammans med NRK och DR, även efter avslöjandet om hotellen sökt Fifa och VM-arrangörerna med nya frågor, för att följa upp hur de agerat efteråt. Fifa svarade då omgående, medan den lokala arrangörsgruppen vägrat svara – trots upprepade försök.

Även detta lyfte Svenska Fotbollförbundet under veckans möte.

– Men det kom inget svar från Supreme Committe. Då ville jag understryka vikten av att de återkopplar på de frågor som ni (SVT, DR och NRK) skickat. Men jag fick inget svar vid mötet, trots det, säger Tobias Tibell.

– Det var även fler förbund som lyfte att arrangörerna måste svara på hur det kunde bli så här. De måste ta det på allvar.

Beskedet: Regnbågsflaggor tillåtna

Just förhållandena för HBTQ-personer under VM i Qatar var ett av ämnena som diskuterades mest under veckans möten. Bland annat den uppmärksammade frågan kring om HBTQ-symboler, som regnbågsflaggor ska vara tillåtna eller inte.

– Vi uppehöll oss en hel del vid det. Och där var Fifas svar att de delar som de kontrollerar, det vill säga på arenorna och i fan zone, där ska den typen av attribut vara tillåtet. Och svaret från arrangörskommittén var att även på stan ska den typen av symboler vara tillåtna, säger Tobias Tibell, och utvecklar:

– De bygger mycket på det temat, att alla är välkomna.