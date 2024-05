Sista varvet av PGA-mästerskapet pågår och det ser ut att bli ett rafflande avgörande med flera storstjärnor fajtandes om segern.

Följ slutstriden – PGA-mästerskapets leaderboard >>>

Alex Norén blandar sig tyvärr inte in i den striden men gjorde verkligen sitt bästa under helgen. Under både lördagen och söndagens spel har svensken varit bogeyfri. Det stabila spelet kommer att ge en framskjuten placering och han är klart bäste svensk av de sju som kom till start.

– Jag spelade bra i går, men fick inte i så många puttar. Så jag var väldigt förväntansfull för dagen. Jag visste att om jag kan spela som i går och putta lite bättre, så kommer det bli en bra dag. Det var länge sedan jag spelade så här bra, om ens någonsin, säger Norén

Även Jesper Svensson, Sebastian Söderberg och Alexander Björk gick på röda siffror på söndagen – alla på tre under par. Björk slutar delad 38:a, Svensson delad 52:a och Söderberg delad 64:a.

Svenske världsexan Ludvig Åberg missade kvalgränsen. Det gjorde även Tim Widing och Vincent Norrman.