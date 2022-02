Förhöret tog sex timmar. Nu har Cas, idrottens skiljedomstol, kommit med sitt beslut: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva, 15, får tävla vidare i OS i Peking trots dopningsmisstankarna, skriver AP.

Valieva kan därmed starta i den individuella tävlingen där hon är storfavorit, men vad som händer med hennes guld från lagtävlingen är ännu inte klart.

Cas hänvisar bland annat till att Valieva bara är 15 år och att hon inte testat positivt under OS i Peking. Under omständigheterna skulle det skada henne irreparabelt att stoppa henne från att tävla under OS, anser Cas.

Domstolen hänvisar också till att svaret från dopningstestet, som utfördes den 25 december, kommit först nu, då OS redan börjat. Ryskan testade positivt för hjärtmedicinen trimetzadin, men det blev inte färdiganalyserat förrän den 8 februari, dagen efter lagtävlingen. Förseningen ska bland annat ha berott på pandemin.

Cas har inte bedömt huruvida fallet bör få några konsekvenser för det ryska lagguldet, utan hänvisar att den frågan behandlas i andra processer.