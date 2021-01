Japansk minister: OS kan ställas in

Tokyo-OS är fortsatt ett frågetecken. Opinionen i Japan har den senaste tiden varit allt mer kritisk till att spelen ska avgöras nästa sommar, i takt med att coronasituationen åter har blivit värre.

Och nu öppnar även landets regering för att spelen kanske inte blir av, trots att de tidigare signalerna från regeringen har varit att spelen ska hållas till vilket pris som helst.

”Kan sluta hur som helst”

I dag, i en intervju med nyhetsbyrån Reuters, erkänner Taro Kono, minister med ansvar för administrativa frågor, att spelens öde fortfarande hänger i luften.

– Vi måste göra vårt bästa för att förbereda oss för spelen, men det kan sluta hur som helst, säger han.

”Allt är möjligt”

Så sent som tidigare denna vecka svarade 77 procent av deltagarna i en japansk opinionsundersökning att spelen borde skjutas upp eller ställas in. Och nu verkar det alltså som att regeringen, trots premiärminister Yoshihide Sugas ord förra veckan om att mästerskapen ändå ska hållas, är redo för att spelen kan ställas in.

– Allt är möjligt, men som arrangörer av spelen så måste vi göra allt vi kan. Kommer det ett klartecken så ska vi vara redo för att arrangera ett bra OS. Men OS-kommittén måste även tänka på en Plan B och en Plan C, säger Taro Kono.

