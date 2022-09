Åkesson, Pehrson och Busch på besök hos M: ”De pratar”

När DN träffar partiledaren efteråt vill han inte heller då berätta vem han har träffat.

– Jag har ätit lunch, mer har jag inte att säga, säger han.

För Expressen bekräftar partiets stabschef Linus Bylund att Åkesson varit på Moderaternas kansli ”för att prata”.

– De pratar. Du får citera mig på det, men jag tror inte att de pratar om isterband, säger Linus Bylund.

L duckar frågor

Linus Bylund vill inte gå in på vad som hittills hänt idag när SVT Nyheter frågar. Han vill varken ”bekräfta eller dementera” om partiet har andra möten inplanerade under dagen.

– Jag har inte träffat Ulf Kristersson och kan inte bekräfta mer än att Jimmie Åkesson varit på jobbet idag, säger han.

Även Liberalernas partiledare Johan Pehrson besöker nu Moderaternas kansli.

– Jag har ingenting att meddela, tyvärr ingenting att säga, säger L-ledaren till Aftonbladet.

Jimmie Åkesson skriver på eftermiddagen i ett uttalande på Twitter att det finns anledning att ha is i magen eftersom det ännu inte finns något säkert valresultat. Han skriver också att om förhållandet mellan blocken står sig över onsdagsräkningen så är SD ”redo att medverka konstruktivt till maktskifte och en nystart för Sverige”.

Även Busch besökte M

Senare under måndagseftermiddagen besökte även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Moderaternas partikansli.

– Vi har haft kontinuerlig kontakt under hela valrörelsen, och självklart även under gårdagskvällen och under natten. Nu ska vi summera dagen, sa Busch till Aftonbladet när hon gick in utan att utveckla vilka ”vi” hon menade.