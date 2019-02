Moderater polisanmäls för förtal efter hotanklagelser

Allt har sin upprinnelse i att Ali Kader (C) anklagades för att ha hotat en moderat fullmäktigeledamot under en utbildningsdag om just våld och hot i politiken. Ett missförstånd och en lögn, enligt Ali Kader själv. Det i sin tur ledde till att kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren (M) beslutade att ta in en ordningsvakt under fullmäktigesammanträdet, då flera ledamöter kände sig otrygga enligt honom.

Nu har Ali Kader valt att polisanmäla Arne Bogren och ytterligare en moderat för förtal, vilket Sydöstran var först med att rapportera om.

– Det är en markering från min sida. Jag tycker att de sprider lögner, att de spär på konflikten och sprider ut att jag ska vara misstänkt för brott. Allt det här bygger på en lögn, säger Ali Kader (C), till SVT Nyheter Blekinge.

”Har försökt lugna situationen”

Arne Bogren är själv förvånad över polisanmälan.

– Jag vet inte vad han syftar på. Jag har aldrig nämnt hans namn, det är han själv som gått ut med det. Det enda jag gjort är att jag vidtagit åtgärder då flera ledamöter kände en otrygghet inför fullmäktigesammanträdet, säger Arne Bogren (M).

Ali Kader menar att du spär på konflikten, istället för att lugna ner situationen?

– Jag har försökt. Jag har pratat med gruppledarna för partierna och framfört att det måste hållas en god ton. Men jag måste agera om ledamöter känner sig otrygga. Om jag inte gjort det, och det mot förmodan skulle uppstå någon dispyt, vilken kritik skulle jag inte ha fått då?