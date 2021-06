Hovrättsdom i dynamiträttegången

Hovrätten anser att den yngre mannen till stor del bidragit till att de andra två kunnat lagföras och att han under lång tid på grund av detta ”av allt att döma kommer att få en väsentlig inverkan på hans personliga situation. Så kan det nämligen antas att han av detta skäl och under överskådlig tid kan komma att få leva under hot om allvarliga repressalier som påtagligt inskränker hans möjligheter att leva ett normalt liv”.

Åklagaren hade yrkat på skärpta straff för de två andra männen, men där fastställdes tingsrättens dom.

Fler misstänkta

Det rättsliga efterspelet med dynamiten är dock inte klart. Ytterligare tre män, varav en från Värnamo kommun och två från Borås kommun, har häktats på sannolika skäl misstänkta för att ha fört vidare och tagit emot en del av det stora sprängämnesbeslaget.

Mannen från Värnamo kommun är i 40-årsåldern och som bevis mot honom finns bland annat DNA-spår och en SMS-konversation som mannen haft med en av männen från Gnosjötrakten som i tingsrätten dömdes till sex års fängelse för att ha hanterat sprängmedlet. Åklagaren menar att Värnamomannen har fört sprängmedlet vidare till männen i Borås.