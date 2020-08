Flyget vädrar morgonluft efter stillsam sommar

Sedan 3 augusti har Linköping dock en flight fem dagar i veckan tur och retur Amsterdam.

– Från och med 1 september kör vi två dagliga turer. En mindre än vad det var innan pandemin. Och jag tror inte vi får tillbaks den tredje dagliga turen förrän tidigast nästa år, säger Camilla Lejon, vd för Linköpings flygplats.

Charter i Norrköping

Från och med oktober finns det bokningsbara charteravgångar från Norrköping.

– Detta om förutsättningarna är rätt och länder inte stänger sina gränser på grund av covid-19, säger Ola Matsson, vd för Norrköpings flygplats.

Här saknas reguljärflyg sedan början av 2019 då linjen till München försvann. Men man har inte gett upp hoppet.

– Kriser kan också ge möjligheter och nu finns det fler flygbolag att prata med, en fördelaktigare prisbild samt fler slottar på de större flygplatserna, säger Ola Matsson.

Han säger vidare att man också ser över vilka flygbolag som överlevt krisen och att man vill se ett stabilt bolag.

Omvärlden och Gotland

Planen till och från Linköping är i nuläget inte fullsatta.

– Det är fortfarande mest privatresenärer, men vi tror på en acceptabel beläggning framöver. Det hänger på vad som händer i omvärlden.

Även Visby flygplats har sett en kraftig minskning av resandet denna sommar.

Gunnar Jonasson, flygplatschef Visby Airport Foto: Swedavia

– Generellt är julisiffrorna 30 procent av en normal julimånad, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef i Visby.

Han menar vidare att siffrorna trots allt är bättre än befarat. Under hösten tros flygtrafiken fortfarande ligga på en lägre nivå än normalt. Gotland trafikeras under hösten från Bromma, Arlanda och Göteborg med sex till åtta avgångar per dag.