Kritiserad friskola får mångmiljonbidrag

– Det är många som saknar kompetens för att handskas med de här problembarnen som Intermilia har nischat in sig på, säger föräldern Linda Raya.

Många föräldrar har tvingats till flytta sina barn från Fria Intermiliaskolan i Motala. Det som upprört är att skolan inte klarat av att ge barn med behov det extrastöd de är berättigade till, och som skolan fått stora bidrag för.

– Ibland är det så att vi inte haft några lärare på lektionerna, och ibland kommer de inte ens upp till klassrummet. Då händer ingenting utan vi bara sitter där, säger eleven Oliwer Worthén som nu lämnat Fria Intermilia.

Mångmiljonbelopp för stöd

Samtidigt har skolan fått mångmiljonbelopp i bidrag till elever med särskilda behov.

– Personligen har jag inte märkt någonting av stöd. Att man har fina lokaler och fina utemiljöer, är ju en sak, men det ju inte där pengarna ska läggas. Det är ju viktigt att det kommer rätt personal till rätt plats och det kan jag inte se att det någonsin gjort, säger föräldern Gabriella Byström.

Men rektorn håller inte med.

– Vi har ett mycket högre humankapital än på andra skolor. Vi har bara nio elever per lärare, säger Fria Intermiliaskolans rektor Riitta Paananen.

Få behöriga lärare

Men det stämmer inte med Skolverkets senaste statistik. I den har skolan 13,2 elever per lärare, en stadig ökning från 2013 då siffran var 7,6 elever per lärare. Och den pedagogiska utbildningsnivån på lärarna ligger långt under rikssnittet och har gjort så i flera år, trots extrapengar av skattemedel för insatserna.

– Det rimmar inte riktigt i mina öron. Det är ju många som har slutat och det är då skolan har blivit så stökig som den är i dag, säger föräldern Marina Jonsson.

– Jag menar inte bara lärare utan jag menar hela humankapitalet för det finns så många lärarassistenter och elevassistenter. Vi kommer att rekrytera. Det kommer bland annat in en annan legitimerad lärare nu så jag kan inte uttrycka så mycket mer innan höstlovet är över, säger rektor Riitta Paananen.

Spela Skollagen – 5 löften som skolor måste uppfylla

Missnöjda föräldrar

Det är Motala kommun som fördelar pengar till skolor där elever har svaga förutsättningar och är i behov av individuellt stöd. Och kommunen som delar ut det så kallade strukturbidraget känner till att föräldrar är missnöjda.

– Jag vet det. Jag får väldigt mycket direktsamtal från föräldrar med mycket synpunkter, men vi hänvisar hela tiden till Skolinspektionen, det är de som är tillsynsmyndighet och ska till att allt sker enligt lagar och paragrafer, säger Johnny Thorén, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Motala kommun.

Vi har kompetens menar rektor

Men kommunen har ingen rätt att gå in och kontrollera att pengarna som delas ut används rätt.

– I det här fallet med en skola med väldigt låg andel behöriga lärare så har ju de helt andra kostnader, och det känns ju inte riktigt rättvist att man får del av samma resurs, säger Johnny Thorén, Motala kommun.

– Jag har kompetens på skolan men söker hela tiden lärare, så är det någon som vill börja jobba hos oss som NO-lärare så är det bara att söka så får man jobb, säger rektor Riitta Paananen på Fria Intermiliaskolan.

– Redan andra dagen på min son Oliwers nya skola så uppmärksammade lärare att han har vissa problem och han har redan blivit erbjuden hjälp, säger Gabriella Byström, som har flyttat sin son Oliwer från Intermiliaskolan till kommunal skola.