Så har kommuner löst semestern för vård- och omsorgspersonal

Lena Lundqvist är ordförande för sektion sydost kommunal och hon berättar att Norrköping och Valdemarsviks kommun har kunnat lösa semesterplaneringen.

– Vi har inte fått in några signaler till sektionen om att man inte skulle få sin semester, så det ser lovande ut när det gäller Valdemarsvik och Norrköping, säger Lena Lundqvist.

Däremot i Söderköpings kommun har kommunen beslutat om tre semesterperioder i juni, juli och augusti, istället för 2 perioder som tidigare.

– Där har vi medlemmar som inte får semester med familjen, då besked om perioderna gavs sent, under vecka 18. En del har tilldelats semester under annan period än de önskat, säger Lena Lundqvist.

”Ser bättre ut än på många år”

I Mjölby kommun ser situationen bättre ut än vanligt, uppger Åsa Holm, som är ordförande för Kommunal Väst.

– Mjölby kommun har gott om vikarier och de ser bättre ut än de gjort på många år, säger Åsa Holm.

Likaså Boxholm Vadstena och Ödeshög kommer semestrar genomföras enligt plan om inget oförutsett inträffar. Även i Linköpings kommun ligger semesterplanerna som förhandlade, uppger Therese Waller, ordförande Kommunal Syd.

I Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommun har personalen kunnat få den semester de önskat.

– Vi har inte fått signaler om något annat än förhandlade/önskade semesterperioder i de kommunerna, säger Therese Waller.