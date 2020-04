Coronaviruset: Ännu inga begränsningar på tåg och bussar

– På vissa linjer är tappet under hälften och på vissa andra turer långt under det också. Så vi har ett stort tapp i resandet just nu, säger han till SVT Nyheter Öst.

Vidare förklarar han att det rent praktiskt innebär att det blir mer plats på bussarna, vilket är bra ur smittspridningssynpunkt.

– Men så innebär det ju också stor ekonomiskt underskott för oss, som vi får kompensera på något sätt i framtiden, säger Mattias Näsström.

Har ni gjort något för att minska smittspridning?

– På en del bussar finns avspärrning för förarna, sen är det de allmänna rekommendationerna att man ska sprida ut sig i bussen, men jag tror det fungerar ganska bra, säger Mattias Näsström.

Försöker ni begränsa antal passagerare?

– Inte än så länge, det är svårt. Vi tittar på om vi kan ha några konkreta direktiv som vi kan gå ut med både till förarna och kunderna, om hur man ska hantera situationen. Sen måste man ju också som kund se över hur man reser. Det finns direktiv om att man ska undvika kollektivtrafik i rusningstid, säger Mattias Näsström.

