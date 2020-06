Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) är kritiska till antalet som testas i regionen och anser att man bör kunna testa betydligt fler. Foto: Oskar Brusén/SVT/Jessica Gow/TT

Så många stockholmare testades för covid-19 under föregående vecka

Under midsommarveckan testades knappt 14 000 stockholmare för aktiv smitta av covid-19. Det är en ökning jämfört med föregående vecka, men samtidigt testar nio regioner fortfarande fler per capita än Region Stockholm – trots att Stockholm har näst flest sjukdomsfall per invånare.

Fredagen den 5 juni gick finansregionsrådet ut och kunde berätta att alla stockholmare som ville bli testade för covid-19 skulle få det gratis. Ambitionen var att man nästkommande vecka skulle testa 10 000 personer – vilket man också gjorde. Men oppositionen är kritiska och anser att testningen går för långsamt. – Siffrorna är fortfarande på tok för dåliga, stockholmsregionen borde prestera mycket bättre, säger oppositionsregionråd Aida Hadzialic (S). Intresset har svalnat Men finansregionrådet Irene Svenonius (M) anser att testningen går enligt plan, och menar att intresset för PCR-tester i stockholmsregionen inte varit lika stor som tidigare – och att det därför inte testats för det i lika hög grad. – Under flera veckor har vi haft högra kapacitet än vad människor har velat testa sig, därför att smittutbrottet har minskat i Stockholm, säger Irene Svenonius (M). Fyrdubbelt så många testningar i Norrbotten Förra veckan testades 13 700 personer för PCR, alltså aktivt covid-19, i region Stockholm. Det är en ökning jämfört med föregående vecka och 578 testade per 100 000 invånare. Det innebär att flera andra regioner ligger långt före Stockholm gällande testning per capita. I Jönköping testas mer än dubbelt så många per capita och i Norrbotten testades fyrdubbelt så många per capita jämfört med stockholmsregionen. Problematisk start Sedan regionen tillkännagav att det blir gratis för stockholmarna att testa sig för covid-19 har det dykt upp en del problem. Appen som patienterna använder för att boka genom har fått stängas ner, och dessutom har strategin ändrats från ursprungsplanen som var att testa runt om i hela länet, till att man i dag endast kan bokas in på två olika ställen. Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Här förklarar Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska Institutet, vad de olika delarna i provsvaren betyder – och vilket som är det viktigaste. Foto: SVT Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd SVT:s reporter Marie Nordstrand förklarar de olika varianterna av coronatester. Dela på Facebook Dela på Twitter

