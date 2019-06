Polisen har fullt upp just nu. Just nu är två utredningar högaktuella i Uppsala efter skjutningarna under måndagskvällen i Gottsunda och på Kapellgärdet. Om skjutningarna har koppling till varandra kan polisen inte bekräfta i nuläget.

– Vi jobbar just nu på två olika spår och får se var det leder, säger Lisa Sannervik, polisens presstalesperson.

