Fler övergivna husdjur i Västernorrland: ”För varje lättad restriktion har vi sett en ökning”

Därför ökar andelen oönskade husdjur under pandemins gång. Hör mer i klippet. Foto: Anna Beijron/SVT

I början av pandemin tog en del chansen att skaffa husdjur. Hemarbete underlättade situationen. Men när restriktionerna nu börjar lätta får en del svårt att fullfölja sitt ansvar som djurägare.

– Det kanske beror på lathet, egoism eller okunskap. Man vill ut och göra andra saker kanske, säger Petter Melander på Brinos, Bunny rescue in the north of Sweden.