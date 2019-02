Här är affärsmännen som skulle få Gui Minhai fri

Det var i mitten av januari det nu omtalade mötet hölls mellan Angela Gui, dotter till den fängslade bokförläggren Gui Minhai och Sveriges dåvarande ambassadör i Kina, Anna Lindstedt.

Under mötet som pågick under två dagar presenterades Angela Gui för två affärsmän som sa att de hade goda kontakter inom det kinesiska kommunistpartiet och nu ville medverka till en förhandling om hennes pappas frigivning. Enligt vittnen på mötet var de bägge affärsmännen kinesen Kevin Liu och lankesen John Meewella.

Varför var det då just Kevin Liu och John Meewella som valts ut av ambassadör Lindstedt för att förhandla med Angela Gui? Svaret kan ligga i Kevin Lius starka koppling till Sverige.

Kevin Liu driver bland annat det kinesiska företaget Minisv, Mini silicon valley, där John Meewella är vd. Företagets affärsidé är att skapa samarbeten mellan Kina och nordiska länder inom forskning och teknologi. Minisv säger sig ha samarbeten med 18 nordiska bolag. Bara tre av dessa har en omsättning som överstiger en miljon kronor. Sju bolag omsätter noll kronor.

Hemsida raderas

Några veckor före mötet i Stockholm gjorde ambassadör Anna Lindstedt, Kevin Liu och John Meewella under flera dagar en mängd besök tillsammans i Nanjing där man bland annat mötte kinesiska företagare och politiker.

Flera personer som SVT talat med beskriver Kevin Liu som en trevlig och energisk affärsman med många järn i elden.

Kevin Liu är vd för det kinesiska företaget SAACS. På SAACS hemsida står att företaget vill föra samman svenska innovationer och svenskt miljötänk med byggnadsprojekt i Kina.

På ledande positioner i SAACS sitter också Ramon Wyss, före detta vicerektor på Kungliga tekniska högskolan och Niclas Adler, före detta styrelseordförande för Karolinska development. Här finns också Gao Yuchen, tidigare ambassadör och anställd inom det kinesiska utrikesdepartementet.

När vi ringer utrikesdepartementet för att fråga efter Gao Yuchen återkommer departementet snabbt med ett överraskande besked:

– Jag har talat med Gao Yuchen. Han hade inte en aning om att han satt I SAACS styrelse. Vi har nu genomfört ett litet kommunikationsarbete och SAACS hemsida har raderats, säger en röst i telefonen, från det kinesiska utrikesdepartementet.

När vi minuten senare kollar är hela SAACS hemsida borta.

”Ingen har hört talas om Kevin Liu”

Kevin Liu presenterar sig med många olika titlar, både i Kina och i Sverige, bland annat som professor. På hemsidan till ett av sina företag har han skrivit att han är professor vid IPMI International Business School. En skola som inte finns i vare sig Kina eller Sverige, utan i Indonesien.

När SVT kontaktar IPMI i Jakarta kommer svaret snabbt.

– Kevin Liu är inte professor vid IPMI, säger Dana Afriza, kommunikationschef på IPNI.

SVT: Kan han ha varit professor hos er tidigare?

– Jag har letat bakåt och även frågat tidigare chefer. Ingen har hört talas om Kevin Liu. Det här låter som en bluff, säger Dana Afriza.

Använder flera olika namn

På SAACS numera raderade hemsida skrev Kevin Liu att han är ordförande för Royal College in Music in Stockholm – Hong Kong. Det handlar dock inte om Kungliga musikhögskolan i Stockholm utan istället om det lilla företaget Hong Kong Royal College of Music Sweden AB.

Ett företag som startades i Sverige 2016 och som enligt företagets verksamhetsberättelse ska syssla med konsultverksamhet inom musik och rådgivning till kinesiska studenter. Företaget har enligt den senaste årsredovisningen inte någon verksamhet och är konkursmässigt.

En person verksam i Kina med god insyn i den kinesiska affärsvärlden säger att det inte är ovanligt att affärsmän i Kina “kryddar” sina cv:n med titlar som är tveksamma, ibland rent felaktiga. Inte minst om man är verksam i flera olika länder. En titel eller position i Sverige kan till exempel imponera i Kina medan en titel eller position i Kina kan imponera i Sverige.

I Kina använder Kevin Liu inte mindre än tre olika namn. Kevin Lius kinesiska namn är egentligen Liu Wenxuan. Som många andra kineser verksamma utomlands har han tagit ett namn lättare för icke kineser att uttala, i detta fall Kevin.

Men han använder också Liu Nanyu och Liu Ruichen. Som styrelseledamot i några av sina företag heter han Liu Wenxuan, medan han använder namnet Liu Nanyu som styrelseledamot vid universitetet i Nanjing. När Sveriges ambassad i november 2017 anordnade samtal om kulturarv och hållbar ekonomi deltog han under namnet Liu Ruichen

Vill inte kommentera

Angela Gui har berättat att ambassadör Anna Lindstedt satt med när Liu och Meewella ska ha försökt pressa henne till att sluta tala offentligt om Kinas behandling av hennes pappa. En av dem ska till exempel ha använt orden ”Du måste lita på mig, annars får du aldrig se din pappa igen”.

Angela Guis vän Kurdo Baksi som också var med under de två dagarna berättar för SVT vad Kevin Liu sa till honom.

– Du måste tysta svensk media. I så fall kommer jag att få ut er kille. Det kan komma att ta lite tid. Men du är asiat och jag är asiat. Du agerar först och jag sedan.

SVT har upprepade gånger försökt nå Kevin Liu för en kommentar. Anna Lindstedt säger hon att hon inte vill kommentera så länge utredningen mot henne pågår. Samma sak säger hennes arbetsgivare UD. SVT har nått John Meewella men han vill inte lämna några kommentarer.