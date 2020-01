Löfven: Fruktansvärt och förfärande

Iran erkände på lördagsmorgonen, svensk tid, att de i onsdags sköt ned det ukrainska flygplan där 17 passagerare hemmahörande i Sverige befann sig ombord. Såväl landets president Hassan Rouhani som den högste ledaren ayatolla Ali Khamenei har framfört sina kondoleanser till de drabbade.

”Här i Sverige och över hela världen sörjer människor offren för flygkraschen utanför Teheran den 8 januari. Jag känner starkt med alla dem som förlorat en anhörig”, skriver statsminister Stefan Löfven i ett uttalande.

”Iran har tagit på sig ansvaret för att flygplanet sköts ned. Iran har angett att flygplanet skjutits ned av misstag. Detta uttalande ger förutsättningar för den grundliga och transparenta utredning som måste klargöra alla omständigheter kring kraschen”, skriver Löfven.

”Måste fördömas”

Den svenska regeringen kräver att Iran samarbetar utan inskränkningar i den fortsatta utredningen.

”Jag ser med mycket stort allvar på det besked som Iran nu lämnat. Att planet skjutits ned är fruktansvärt och förfärande. Att ett civilt flygplan skjutits ned – oavsett om det skett av misstag eller ej – är en handling som måste fördömas och som Iran måste ta fullt ansvar för också i relation till de drabbade”, säger statsministern, enligt uttalandet.

Grupp bildad

Sverige står i nära kontakt med de andra länder vars medborgare omkommit i kraschen och i går bildades på utrikesministernivå en grupp (International coordination and response group for victims of PS 752) tillsammans med dessa länder, säger statsminister Stefan Löfven i uttalandet.

”Jag kommer att se till att gruppen har skyndsam kontakt mot bakgrund av beskedet från Iran. Vi har också EU:s stöd för våra krav på en fullständig utredning och att Iran samarbetar i denna”.