Här är de allsvenska klubbarnas löneplaner

Damallsvenskan

Piteå IF

– Vi har inga akuta likviditetsproblem men det måste komma ett permitteringsbeslut snarast för att det ska vara möjligt att fortsätta för flera av klubbarna, säger Piteås ordförande Rikard Fahlman.

Linköpings FC

– Jag har fått i uppdrag av styrelsen i Linköpings FC att planera för och tillvarata de möjligheter som finns för att ta del av de olika statliga medlen som finns att tillgå. Därför har vi meddelat spelare och tränare att vi avser att skicka in en ansökan till Tillväxverket gällande korttidspermittering, säger klubbdirektör Frida Andersson.

Kristianstad DFF

– Vi tittar på kostnader, intäkter och samlar åt oss fakta för att fatta så väl underbyggda beslut som möjligt för framtiden, säger klubbchef Albert Sigursson.

IK Uppsala

– På kort sikt, e närmsta två-tre månaderna, med den information vi har just nu, kommer vi inte behöva vidta några åtgärder. Vi är naturligtvis beroende av matchintäkter om än inte på samma nivå som många andra klubbar. Att inte spela matcher innebär inte bara minskade intäkter utan vi skulle haft en hel del kostnader kopplade till dessa matcher. Vi hoppas att matchintäkterna kommer när väl serien börjar och då kommer så klart även kostnaderna, säger klubbchef Gunnar Källsten.

Eskilstuna United DFF

– Vi har inte tagit några beslut om åtgärder ännu. På måndag (30/4) har vi styrelsemöte och då kommer vi att diskutera frågan, säger ordförande Lina Bertilsson.

Umeå IK

– Situationen för Umeå IK FF är allvarlig och svår. All intäktsbringande verksamhet ligger nere och partners/sponsorer känner tveksamhet och oro inför framtiden både för egen del och för oss som idrottsförening. Korttidspermittering kommer att genomföras under förutsättning att vi får in den skrivningen i de befintliga kollektivavtalen. Utan den lösningen kommer vi att tvingas omförhandla löner för såväl anställd kanslipersonal som ledare och spelare. Personalförändringar i organisationen i form av uppsägningar genomförs redan och fler kan komma, säger ordförande Torbjörn Halvardsson.

FC Rosengård

– Vi håller på att undersöka alla alternativ. Vi kommer ta ett beslut när vi vet vad vi kan göra. Men eftersom SvFF (Svenska fotbollförbundet) och EFD (Elitfotboll dam) vill att vi ska börja spela i maj så blir det en väldigt kort period som vi kan göra något på i så fall, säger sportchef Therese Sjögran.

Vittsjö GIK

– Tjejerna informerades i torsdags i förra veckan om korttidspermittering och vi gör nu vad vi kan för att samla kraft för den tid som ligger framför oss. Swishkampanj, tröjauktion, retromatch mm ligger i pipen, säger Erica Nilsson ordförande för damsektionen.

Kopparbergs Göteborg FC

Önskar permittera sin personal. Ordförande Peter Bronsman leder förhandlingarna om korttidspermittering för flera damallsvenska klubbar.

KIF Örebro DFF

– Vi är mitt uppe i hanteringen av situationen och det kommer krävas åtgärder för att hantera både den kortsiktiga likviditeten men också andra insatser för att säkerställa att klubben kan bedriva verksamhet även efter corona-utbrotten lagt sig. Jag tror i princip alla elitklubbar står inför mycket tuffa tider de kommande månaderna. Därför ser vi precis som de flesta andra över alla alternativ inklusive permitteringsmöjligheter och följer permitteringsdialogen mellan parterna noga, säger ordförande Fredrik Stengarn.

Växjö DFF

– VDFF kommer på styrelsemöte imorgon (25/3) att diskutera frågan. Som det ser ut idag kommer vi att permittera våra spelare i enlighet med de riktlinjer som Tillväxtverket angivit på sin hemsida, säger ordförande Jan Fors.

Djurgården IF Dam har inte svarat.

Herrallsvenskan

IFK Göteborg

Permitterar spelare och säger upp personal.

IFK Norrköping

– Vi ser över alla alternativ som finns för att säkerställa klubbens långsiktiga ekonomi och hantera den uppkomna situationen på bästa sätt. Precis som alla idrottsklubbar så ligger stora delar av våra kostnader i personalkostnader så vi ser över olika lösningar både gällande permittering och tillfälliga lönesänkningar, med såväl spelartrupp som övrig personal. Ambitionen är att komma igång under veckan, klubbdirektör Jens Magnusson.

Mjällby AIF

– Vi i MAIF avvaktar först hundra besked om det överhuvudtaget är tillåtet att permittera spelare och vilka regler vi har att förhålla oss till då, Hans Larsson, sportchef.

Djurgårdens IF

Har inte bestämt hur de ska göra, diskuterar inom klubben.

AIK

Har permitterat sin personal med ett lokaltavtal.

Falkenbergs FF

– I nuläget kommer vi inte vidta några åtgärder. Däremot är det självklart så att vi följer detta noga och det är klart att det kan komma åtgärder framöver, säger Patrik Lundgren, klubbchef.

Varbergs BoIS FC

– Vi jobbar utifrån en allsvensk start i juni. Vi har koll på regler runt korttidspermittering, men är inte aktuellt i nuläget. Vi hade en ekonomisk situation för två år sedan där supportrar, företag och kommunen räddade oss från konkurs. Idag har vi en stabil ekonomisk situation som vi kommunicerat till dessa, säger klubbchef Dan Skogman.

IF Elfsborg

Sänker spelarnas löner.

Örebro SK

– Eftersom de ekonomiska konsekvenserna av allt som händer i samhället just nu ger ett tufft läge så behöver vi av naturliga skäl vidta extraordinära åtgärder. Det handlar både om att spara kostnader och säkra intäkter. Vi har en god dialog om olika lösningar internt och jag upplever att det finns en stor vilja hos våra anställda att ta ansvar på olika sätt i detta ansträngda läge, säger VD Simon Åström.

IK Sirius

– Vi har ännu inte vidtagit åtgärder. Vi arbetar för närvarande med att analysera de möjligheter som finns att tillgå ifall läget kräver det. Vi kommer sannolikt veta mer under nästa vecka, säger Christer Abrahamsson, klubbdirektör.

Malmö FF

Kommenterar inte avtal för anställda.

Östersunds FK

Väntar med att uttala sig tills centralt avtal är på plats.

BK Häcken

Spelarna går ner i lön och klubben permitterar personal.

Helsingborgs IF, Kalmar FF och Hammarby IF har inte svarat.

