Tidigare i dag kom beskedet att 15-åriga konståkningsstjärnan Kamila Valieva får fortsätta tävla i OS. Detta trots att ryskan misstänks för doping.

Beslutsfattande Cas hänvisar bland annat till att Valieva bara är 15 år och att hon inte testat positivt under OS i Peking. Under omständigheterna skulle det skada henne irreparabelt att stoppa henne från att tävla under OS, anser Cas.

Beskedet har bland annat tagits emot av ilska. Senast i ledet att rasa mot beslutet är konståkningstränaren och SVT Sports expert Lotta Falkenbäck.

– Det ger helt fel signaler. När man ertappas med ett ämne som inte är tillåtet, då ska man inte få fortsätta tävla. Det är otroligt tråkigt för Kamila och konståkningen, men det är märkligt att hon får fortsätta, säger hon.

Falkenbäck lider samtidigt med ryskan.

– Hon är en enastående åkare. Det känns i hjärtat når något sådan här händer.