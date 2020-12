Så var väderåret i Norrbotten 2020

Maj

Kall (normal vid kusten) och torr

Katterjåkk 207 cm den 22/5 = nytt svenskt så-sent-på-säsongen-rekord för minst 200 cm snö i landet

Vårfloden inleddes sent (den 25/5) och pågick in en vecka in i juli

Tarfala fick meteorologisk vår den 29/5 = officiellt sist ut i landet

Lång snösäsong i Kiruna möjliggjorde skidåkning i midnattssol