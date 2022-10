Därför misstänker polisen att försvunna 25-åriga kvinnan mördats

Kvinnan försvann från sin bostad i centrala Timrå under föra helgen. För en vecka sedan anmäldes hon försvunnen av sin familj. Vid pejling av kvinnans mobiltelefon blev det flera träffar i Kramforsområdet under förra veckan.

Sent under fredagen greps och anhölls den man som n u begärts häktad som skäligen misstänkt – den lägre misstankegraden – för människorov.

Under helgen utredningsarbete gjordes fynd som gjorde att kammaråklagare Christina Edlund Nilsson skärpte brottsrubriceringen till mord och människorov. I båda fallen på sannolika skäl, vilket är det starkare graden av misstanke.

Mannen och kvinnan kände varandra sedan tidigare, bekräftar polisen.

Inga ytterligare kommentarer

Av häktningsframställan framgår att misstanken om människorov gäller kvinnans hemadress i Timrå och misstanken om mord kopplas till en plats i Kramfors.

Mannen som greps och anhölls sent under fredagen nekar till brott. Hans offentliga försvarare, Sundsvallsadvokaten Per Näslund, fick under måndagen yppandeförbud i ärendet av åklagaren och får därmed inte ge några kommentarer över huvud taget.

Den misstänkte är inte känd hos polisen sedan tidigare och är inte dömd för något grovt brott.

Häktningsförhandlingen äger rum i Sundsvalls tingsrätt, preliminärt under tisdagsmorgonen.