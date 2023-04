Efter razzian i Sundsvall: Färskt parallellfall kan bli vägledande om häktningarna av 17-åringarna

Förundersökningen efter det stora polistillslaget på flera platser i Sundsvall i slutet av januari är mycket omfattande.

Beslag av vapen, sprängmedel och narkotika gjordes på flera adresser och misstankarna gäller bland annat förberedelse till mord, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Totalt 14 personer är häktade i ärendet där åklagarsidan hoppas kunna väcka åtal i juli.

Preliminärt kommer huvudförhandlingen i målet att hållas i Attunda tingsrätt i Sollentuna av säkerhetsskäl. Enligt vice chefsåklagare Karin Everitt, som leder förundersökningen tillsammans med kammaråklagare Henrik Wallin, är rättetgångsstarten planerad till vecka 31, det vill säga vid månadsskiftet juli-augusti.

Lagändring

Nio av de 14 häktade är under 20 år, och tre av dem är 17-åringar. Den 1 juli 2021 trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att personer under 18 år inte bör sitta häktade längre än tre månader. Därefter bör frihetsberövandet ske i andra former som till exempel på slutna Sis-hem.

Men undantag kan göras från regeln, om den misstänkta brottsligheten är särskilt allvarlig och om ”synnerliga skäl” till häktning föreligger av det skälet.

I veckan släppte Stockholms tingsrätt två sprängningsmisstänkta tonåringar på fri fot sedan de suttit häktade i tre månader. Ett beslut som Svea hovrätt dock rev upp. ”Det finns risk för att de misstänkta genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning” skriver hovrätten. Och: ”Det är för närvarande är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas”.

– Det är klart att vi sneglar på det här fallet och gör överväganden, säger Karn Everitt till SVT angående utredningen i Sundsvall.

Se och hör mer i klippet här ovan.