Här äter barnen lunch med skolans kock i Sundsvall – Chef's table ska förbättra dialogen med eleverna

Konceptet ”kockens bord” kommer från en gammal praxis att kökschefen/kocken skulle underhålla familj och vänner i köket under tiden som maten lagades.

Om utrymmet tillät satt gästerna i köket. Det utvecklades sedan till en service för VIP-gäster men utvecklades sedan till en produkt som alla gäster kunde boka.

Gästerna vid chef´s table kan ha mer meningsfulla konversationer med köksansvariga än vad som är möjligt i övriga restaurangen.

”For me, the main point is the interaction between the chefs and the guests. We can give more insight into the dishes and the pairings. We can also have a bit of fun, be playful and get some banter going with the guests. That adds another element to the whole dining experience”, säger Robin Zavou som är exekutiv chef på restaurangen The Krug Room i Hongkong.

Källa: Guide Michelins hemsida