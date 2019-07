Detta har hänt: Protesterna i Hongkong

• 11 maj: Ett slagsmål bryter ut i Hongkongs parlament. Bakgrunden till bråket är ett lagförslag som ska göra det lättare för Hongkong att utlämna brottsmisstänkta personer till Fastlandskina. Flera ledamöter skadas under bråket.

• 9 juni: Demonstranter intar Hongkongs gator för att protestera mot lagförslaget. Rödmålade plakat med texten ”No China Extradition” syns i folkmassan. Motståndare menar att lagen kommer medföra en ökad risk för aktivister, journalister och företagare att utlämnas. Demonstranter och poliser drabbar samman utanför parlamentsbyggnaden, rapporterar AFP och Reuters.

• 10 juni: Hongkongs ledare backar inte. Lagen ska genomföras, meddelar Lam till presskåren på måndagen: ”Detta är väldigt viktig lagstiftning som kommer att hjälpa rättvisan och säkra Hongkongs åtaganden vad gäller gränsöverskridande brottslighet”, säger hon.

Hongkongs Pekingtrogna ledare uppger att Carrie Lam har deras stöd.

Hongkongs ledare Carrie Lam under en presskonferens den 9 juli. Foto: AP/TT

• 12 juni: Protesterna fortsätter. Tusentals demonstranter blockerar huvudvägar till regeringshögkvarteret och tumult uppstår.

”Det finns uppgifter om gummiskott mot demonstranter och det är tårgas över området”, berättar SVT:s Asienkorrespondent Ulrika Bergsten, på plats i Hongkong.

• 14 juni: Konstnärer i Hongkong ansluter till protesterna. Flera gallerier och museer håller stängt för att visa sin solidaritet med demonstrationen. Det rapporterar konsttidningen Art Asia Pacific.

• 15 juni: Carrie Lam meddelar att lagförslaget skjuts upp – på obestämt tid. Men protesterna fortsätter under söndagen och avgångskrav riktas mot ledaren. Tusentals demonstranter tågar mot regeringskvarteret, flera klädda i svart och bärandes på vita blommor. De kräver att demonstranter som tidigare gripits ska släppas.

En av flera demonstrationer som ägt rum Hongkong. Bilden är från den 17 juni, då tusentals demonstranter intog gatorna. Foto: AP/TT

• 21 juni: Ytterligare protester. Den här gången belägrar demonstranterna Hongkongpolisens högkvarter.

• 1 juli: Demonstranter försöker med våld ta sig in i parlamentet. Detta sker i samband med årsdagen för Hongkongs överlämnande från Strobritanninen till Kina. Polisen svarar med tårgas.

Under kvällen omringar runt 10 000 demonstranter regeringskvarteret, iförda gula hjälmar. Några tar sig ända in till lagstiftade rådets kammare. Hongkongpolisen fördömer de våldsamma protesterna, rapporterar The Guardian. 54 personer ska ha skadats, enligt South China Morning Post.

• 7 juli: Kravallpolis rycker fram mot protesterande ungdomar i Hongkongs turistkvarter.

”Detta är en djup kris för den lokala regeringen, och hotar styret. För några veckor sedan var två miljoner ute och demonstrerade på gatorna, trots att lagen har pausats”, säger Stefan Åsberg, SVT:s utsände reporter på plats.

• 9 juli: ”Lagförslaget är dött”, säger Hongkongs ledare Carrie Lam. Hon säger samtidigt att försöket att införa lagändringen var ett ”fullständigt misslyckande”, skriver TT.

Trots beskedet fortsätter motståndare att kritisera Lam, eftersom man inte dragit tillbaka lagförslaget formellt.

Nya demonstrationer kommer att genomföras, enligt en av de stora protestgrupperna som avvisar uttlalandet.