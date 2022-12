Granskning: Här är barnen som for illa innan John Walter dog

Två ungdomar springer och letar efter ett barn i värmländska Hagfors. De jobbar på HVB-hemmet Platea och letar efter en 8-årig pojke som försvunnit. Det är inte första gången och inte sista gången. De har fått instruktioner att inte ringa polisen.

– Det tog ett litet tag innan vi märkte att han var borta, och då var det bara att panikspringa. Vi letade överallt, berättar Ludwig Hülphers.

Efter en dryg timme hittas han, men 8-åringens mamma fick ingen information om hur allvarligt läget var.

Det Humanaägda hemmet Platea blev rikskänt när John Walter förra sommaren hittades livlös i den närliggande ån. Nyligen dömdes två ur nattpersonalen för vållande till annans död. Nu talar deras kollegor ut för första gången.

Personal talar ut för första gången

SVT Nyheter har pratat med personal, föräldrar och barn som bodde på HVB-hemmet och med hjälp av journaler visar SVT:s fortsatta granskning att fler barn var med om allvarliga incidenter innan John Walters död – men det rapporterats aldrig vidare till föräldrar, socialtjänst eller myndigheter.

– Vi skrev ner det som avvikelser, sen vet jag inte vad som hände, säger Camilla Hülphers, en av de tidigare anställda som numera är lokalpolitiker i Hagfors. Hon är i dag kritisk till att ledningen inte fått ta ansvar för varken underbemanning eller farliga incidenter och att hemmet stängdes först efter John Walters död.

Försvann barfota i snön

I februari 2021 rymmer ytterligare en åttaåring barfota ut i snön och förs senare till sjukhus med förfrysta fötter. Men Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) får inget veta. Personalen ber om mer bemanning för att hinna med att punktmarkera alla barn som behöver det. Men istället sätts sandfyllda hinkar framför ytterdörren för att sinka barnen om de sprang ut.

”Rör inte hinkarna” står det på skylten. De sandfyllda hinkarna ställdes framför dörrarna på södra villan i februari 2021, efter att en åttaåring rymt, ett knappt halvår innan John Walter dör. Foto: Privat

Det fanns flera barn som for illa under samma period som John Walter bodde på boendet men avvikelserna rapporterades inte in till myndigheterna. (se video)

En 12-årig suicidal flicka försvann och var borta i tre timmar.

En autistisk 6-åring hade svår tandvärk i tre månader efter att hemmet missat två operationstider.

"Självklart skulle jag ha gjort mer, jag skulle ha larmat, anmält till Ivo. Jag borde gjort mer", säger idag en självkritisk Camilla Hülphers, som jobbat på Platea i flera år. Foto: Samy Dahlman/SVT

SVT Nyheter har pratat med mycket personal som arbetat på hemmet under de fyra sista åren och de ger en samstämmig bild: stressen gjorde att man missade viktiga saker som resulterade i att barn for illa. Många vill inte vara med sina namn eftersom de som framfört kritik tidigare blivit angripna i sociala medier. En av dem som vågar är Lars Vikman.

– Jag har varit med om farliga situationer massor av gånger. Barn som avvek på kvällen och då var det ju bara att åka ut och leta.

Instruerades att dölja problem

Karin Lind slutade på Platea 2018 och Therese Hollsten i slutet av 2019 – nu väljer de för första gången att berätta.

– Det var en tystnadskultur, säger Therese Hollsten. De som påpekade problem fick sämre arbetspass.

Flera ur personalen beskriver också hur de instruerades att dölja problemen på hemmet för myndigheterna.

– Vi städade undan de mest ljudliga barnen och köpte blommor och bullar när socialtjänsterna skulle komma, säger Therese Hollsten och Karin Lind håller med:

– Ja, Ivo fick bara prata med de “snälla” barnen.

De är kritiska mot ledningen men även självkritiska för att de inte larmat tidigare. De vill nu ha igenom en Lex John Walter som yrkar på att ledningen även får ta ett straffrättsligt ansvar.

Hemmet stängdes ner

SVT har sökt ägarbolaget Humana, men de hänvisar till att de har stängt hemmet efter att en utredning efter dödsfallet hittade stora brister, bland annat med att anmäla och utreda farliga händelser.

Ivo har senare konstaterat att: ”bristerna i verksamheten som Birgitta Berg var föreståndare för var återkommande/…/ och har inneburit bristande säkerhet för barn och unga som varit placerade i verksamheten. Ivo bedömer att det inte har framkommit några ursäktande omständigheter.”

Birgitta Berg var föreståndare på Platea sedan 2017 men vill inte ställa upp på intervju om varför de inte har rapporterat avvikelser och de många rymningarna till Ivo. Berg menar att hon följt Humanas rutiner och rapporterat till regionchefen. Han vill i dag inte kommentera händelserna.

